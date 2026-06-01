Naturite Agro Products stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Naturite Agro Products hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,270 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,410 INR gegenüber -4,810 INR im Vorjahr verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 317,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,38 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 85,63 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at