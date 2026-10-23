Natuzzi Spa (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Natuzzi Spa (spons ADRs) gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Natuzzi Spa (spons ADRs) ein EPS von -0,620 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at