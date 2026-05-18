18.05.2026 06:31:29

Natuzzi Spa (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Natuzzi Spa (spons ADRs) lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,2 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Natuzzi Spa (spons ADRs) -1,510 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 347,85 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 344,84 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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