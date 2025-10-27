NatWest Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NatWest Group gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 10,42 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,77 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,496 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 5,59 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at