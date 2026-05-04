NatWest Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NatWest Group ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NatWest Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NatWest Group 0,150 GBP je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent auf 7,59 Milliarden GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,46 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,169 GBP je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,30 Milliarden GBP erwartet.

Redaktion finanzen.at