NatWest Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NatWest Group präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 10,50 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at