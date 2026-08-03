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03.08.2026 06:31:29
NatWest Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
NatWest Group hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 7,82 Milliarden GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,46 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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