NatWest Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NatWest Group hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,22 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NatWest Group einen Umsatz von 9,39 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,458 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 5,76 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at