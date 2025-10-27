NatWest Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NatWest Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 GBP je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,73 Milliarden GBP umgesetzt, gegenüber 7,51 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,186 GBP prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4,18 Milliarden GBP umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at