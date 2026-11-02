NatWest Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NatWest Group hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NatWest Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,96 Milliarden USD im Vergleich zu 10,43 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,509 USD sowie einem Umsatz von 6,19 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at