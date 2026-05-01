Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.05.2026 09:16:30
NatWest profits hit £2bn as bank benefits from slowing pace of rate cuts
UK lender expects to generate more than £17bn in income for the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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