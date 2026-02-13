RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
13.02.2026 08:29:35
NatWest profits rise 25% as bank strikes biggest deal in decades
UK high street lender this week agreed to buy one of the country’s largest wealth managers, Evelyn PartnersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!