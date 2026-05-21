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21.05.2026 06:31:29
Naughty Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Naughty Ventures stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Naughty Ventures -0,120 CAD je Aktie verdient.
In Sachen EPS wurden 0,070 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Naughty Ventures -0,120 CAD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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