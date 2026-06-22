Naughty Ventures vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Naughty Ventures hat am 19.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at