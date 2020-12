Naumburg wird Sitz der Mobilfunkgesellschaft des Bundes

BERLIN (Dow Jones)--Sitz der neuen bundeseigenen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft soll Naumburg in Sachsen-Anhalt werden. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Damit setze der Bund "ein Zeichen für die vom Braunkohle-Strukturwandel betroffenen Regionen sowie für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land und Ost und West", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Die neue Gesellschaft soll dabei helfen, die weißen Flecken im Handynetz zu schließen. Dazu soll sie etwa nach geeigneten Standorten für Mobilfunkmasten in den bislang unversorgten Gegenden suchen und das staatliche Förderprogramm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro betreuen. Dieses wird derzeit bei der Europäischen Kommission notifiziert. Die Gründung der neuen Behörde muss formal noch vom Aufsichtsrat der Toll Collect GmbH am kommenden Mittwoch beschlossen werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2020 06:02 ET (11:02 GMT)