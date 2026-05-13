CHANGE Aktie

CHANGE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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13.05.2026 14:43:19

Nauru moves to change its name in break from colonial past

The parliament of Nauru has agreed to change the South Pacific microstate's name to "Naoero". A referendum will now take place on the constitutional change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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