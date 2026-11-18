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18.11.2026 06:31:28
Nauticus Robotics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nauticus Robotics hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Nauticus Robotics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -124,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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