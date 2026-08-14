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14.08.2026 06:31:29
Nauticus Robotics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nauticus Robotics hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nauticus Robotics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 57,21 Prozent auf 0,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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