Nautilus Biotechnology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nautilus Biotechnology hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,130 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at