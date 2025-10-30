Nautilus Biotechnology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nautilus Biotechnology hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Nautilus Biotechnology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at