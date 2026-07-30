Nautilus Biotechnology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nautilus Biotechnology lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at