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17.08.2026 06:31:29
Nava: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nava hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 9,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nava noch ein Gewinn pro Aktie von 10,89 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,93 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,12 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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