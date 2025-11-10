Nava gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nava hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,57 INR gegenüber 8,65 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 9,64 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at