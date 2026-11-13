Nava stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nava hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,57 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12,52 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nava 9,64 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at