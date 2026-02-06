Nava stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nava hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,62 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,91 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nava einen Umsatz von 8,42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at