Nava vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nava hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,49 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,10 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,43 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,18 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 27,80 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nava ein Gewinn pro Aktie von 37,63 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 42,91 Milliarden INR – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nava 39,78 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at