Kremlin Aktie
WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508
|
14.02.2026 14:31:20
Navalny was poisoned by Kremlin, say 5 European countries
The top diplomats of the UK, France, Sweden, Germany and the Netherlands say the analysis of samples from the late Russian opposition leader Alex Navalny conclusively proves a state-ordered killing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
