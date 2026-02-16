Kremlin Aktie
WKN DE: 513350 / ISIN: DE0005133508
|
16.02.2026 17:59:20
Navalny was poisoned by Kremlin, say 5 European countries
The top diplomats of the UK, France, Sweden, Germany and the Netherlands say the analysis of samples from the late Russian opposition leader Alex Navalny conclusively proves a state-ordered killing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Kremlin AG
Analysen zu Kremlin AG
