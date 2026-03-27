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27.03.2026 06:31:29
Navan A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Navan A hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navan A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,9 Millionen USD im Vergleich zu 132,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,070 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Navan A -1,330 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 702,26 Millionen USD gegenüber 536,84 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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