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12.06.2026 06:31:29
Navan A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Navan A hat am 10.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navan A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 220,2 Millionen USD im Vergleich zu 157,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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