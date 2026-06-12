Navan A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Navan A hat am 10.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navan A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 220,2 Millionen USD im Vergleich zu 157,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at