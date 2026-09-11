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11.09.2026 06:31:28
Navan A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Navan A hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 232,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 172,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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