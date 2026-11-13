NAVER informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NAVER ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NAVER die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2626,66 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4843,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3 472,40 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 138,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at