Navient gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Navient präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,52 Prozent auf 804,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 999,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at