Navient präsentierte Quartalsergebnisse

Navient gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Navient -0,870 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 848,0 Millionen USD gegenüber 800,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at