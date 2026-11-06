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06.11.2026 06:31:28
Navient präsentierte Quartalsergebnisse
Navient gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Navient -0,870 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 848,0 Millionen USD gegenüber 800,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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