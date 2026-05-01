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01.05.2026 06:31:29
Navient vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Navient hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 711,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Navient 828,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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