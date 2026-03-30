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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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30.03.2026 14:51:26

Navigation satellites guide the world — and its wars

From smartphone maps to precision weapons, satellite navigation underpins modern life and war. Global navigation satellite systems have become indispensable, and that's made them vulnerable to disruption and attack.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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