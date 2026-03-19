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19.03.2026 06:31:28
Navigator Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
Navigator Acquisition hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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