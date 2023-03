Navigator: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Navigator präsentierte am 20.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,71 Prozent zurück. Hier wurden 123,3 Millionen USD gegenüber 129,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,580 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 473,79 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 403,58 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD sowie einen Umsatz von 371,70 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at