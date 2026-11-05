Navigator gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Navigator hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navigator in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 155,0 Millionen USD im Vergleich zu 153,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at