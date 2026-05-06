Navigator Holdings Ltd. Bottom Line Drops In Q1

(RTTNews) - Navigator Holdings Ltd. (NVGS) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $27.04 million, or $0.39 per share. This compares with $35.46 million, or $0.54 per share, last year.

Excluding items, Navigator Holdings Ltd. reported adjusted earnings of $25.49 million or $0.36 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 7.1% to $140.62 million from $151.41 million last year.

Navigator Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $27.04 Mln. vs. $35.46 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.54 last year. -Revenue: $140.62 Mln vs. $151.41 Mln last year.