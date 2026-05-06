Navigator Holdings Aktie
WKN DE: A1JY36 / ISIN: MHY621321089
|
06.05.2026 14:05:31
Navigator Holdings Ltd. Bottom Line Drops In Q1
(RTTNews) - Navigator Holdings Ltd. (NVGS) revealed a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $27.04 million, or $0.39 per share. This compares with $35.46 million, or $0.54 per share, last year.
Excluding items, Navigator Holdings Ltd. reported adjusted earnings of $25.49 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.1% to $140.62 million from $151.41 million last year.
Navigator Holdings Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $27.04 Mln. vs. $35.46 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $0.54 last year. -Revenue: $140.62 Mln vs. $151.41 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navigator Holdings Ltd
|
05.05.26
|Ausblick: Navigator veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Navigator veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Navigator Holdings Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Navigator Holdings Ltd
|19,39
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.