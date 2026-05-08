Navigator: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Navigator hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,13 Prozent auf 140,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at