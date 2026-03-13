Navigator: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Navigator lud am 11.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 152,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,47 USD. Im letzten Jahr hatte Navigator einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 586,96 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 566,68 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at