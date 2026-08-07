Navigator: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Navigator hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 129,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at