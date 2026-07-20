Navigo Invest Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Navigo Invest Registered hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Navigo Invest Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,5 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at