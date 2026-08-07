Navin Fluorine International präsentierte Quartalsergebnisse

Navin Fluorine International präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 47,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Navin Fluorine International noch ein Gewinn pro Aktie von 23,63 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,45 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 44,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 39,52 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,53 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at