01.05.2026 06:31:29

Navin Fluorine International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Navin Fluorine International hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 41,49 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Navin Fluorine International 19,15 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 9,38 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 37,53 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8,78 Milliarden INR belaufen hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 130,67 INR. Im Vorjahr hatte Navin Fluorine International 58,20 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 33,14 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 23,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 130,54 INR sowie einen Umsatz von 33,03 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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