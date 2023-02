Navios Maritime Partners LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Navios Maritime Partners LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Navios Maritime Partners LP Partnership Units in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,9 Millionen USD im Vergleich zu 268,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,97 USD. Im Vorjahr waren 15,75 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 713,18 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,21 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,14 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,16 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at