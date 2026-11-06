Navios Maritime Partners LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Navios Maritime Partners LP Partnership Units veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 6,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Navios Maritime Partners LP Partnership Units im vergangenen Quartal 432,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Navios Maritime Partners LP Partnership Units 346,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at