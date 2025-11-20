Navios Maritime Partners LP Partnership Units hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Navios Maritime Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Navios Maritime Partners LP Partnership Units ein EPS von 3,20 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 346,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Navios Maritime Partners LP Partnership Units einen Umsatz von 340,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at