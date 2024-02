Navios Maritime Partners LP Partnership Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Navios Maritime Partners LP Partnership Units präsentierte in der am 13.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,32 USD, nach 3,66 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 327,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Navios Maritime Partners LP Partnership Units 370,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,08 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 18,82 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,31 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,21 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,71 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 1,24 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at